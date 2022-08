Marçal, lateral-esquerdo do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 02/08/2022 15:52

Rio - Substituído aos 12 minutos do primeiro tempo na partida contra o Corinthians, na Neo Química Arena, Marçal deve ser desfalque no Botafogo para o duelo do próximo sábado (6), com Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. A informação é de Thiago Franklin, no Twitter.

De acordo com a publicação, as chances são remotas de o experiente lateral estar em campo com o Vozão. Marçal reclamou de um problema muscular logo no início do jogo contra o Corinthians e deu lugar ao jovem Hugo.

No entanto, o jogador não deve preocupar o Botafogo para a sequência da temporada e está em tratamento para, quem sabe, voltar apenas contra o Atlético-GO.

Caso seja confirmado o desfalque, o técnico Luís Castro terá os jovens Hugo e DG no setor, além de Daniel Borges, que pode ser improvisado na esquerda.