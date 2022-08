Diego Cavalieri deixou o Botafogo em setembro de 2021 - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 03/08/2022 15:22

Rio - Goleiro com passagem pelo Botafogo entre 2019 e 2021, Diego Cavalieri entrou na Justiça contra o clube e cobra a quantia de R$ 3,3 milhões. Entre as alegações do arqueiro está a acusação de assédio moral por parte do Alvinegro. A informação é do 'UOL'.

O goleiro pede danos morais, indenização, multa, FGTS e verbas salariais não pagas. Na época, perto de sua saída, o jogador chegou a ter certo imbróglio com o então diretor de futebol Eduardo Freeland. Ele foi desligado do clube no dia 15 de setembro.

Cavalieri afirma que foi pressionado pela diretoria a concordar com redução de salário ou ser demitido imediatamente, usando como base o avanço no tratamento do paraguaio Gatito Fernández, que, na época, tratava de um edema no joelho direito.