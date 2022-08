Elenco do Botafogo no Nilton Santos - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 02/08/2022 18:01

Rio - O Botafogo está em busca de uma empresa para realizar limpezas e obras emergenciais no teto do Estádio Nilton Santos. O clube tem conversado com algumas empresas do ramo de engenharia que se mostraram interessadas e deve fechar um acordo em breve.



A administração externa do estádio é uma das prioridades da diretoria. O teto da arena, por exemplo, não passa por uma limpeza há mais de três anos e está bem degradado.



As obras, vale ressaltar, serão bem pequenas e apenas para ajustes emergenciais, sem colocar em risco qualquer compromisso futuro do Botafogo no Campeonato Brasileiro.



Nesta segunda-feira, a Brifar Engenharia compartilhou fotos do teto do Estádio Nilton Santos em seu perfil no Instagram. O Botafogo não fechou nenhum tipo de contrato com a empresa, que é apenas uma das companhias que foram ao local para checar o estado e ver um orçamento com o Glorioso.



O Botafogo não autorizou a postagem das imagens, que foram retiradas do ar logo depois. O Alvinegro segue analisando os preços e as ofertas das empresas que foram ao estádio, mas coloca a reforma do teto do Nilton Santos como prioridade ainda para esse ano.