Jogadores do Botafogo treinando no Estádio Nilton Santos - Vítor Silva/Botafogo F.R.

Jogadores do Botafogo treinando no Estádio Nilton SantosVítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 02/08/2022 16:08

Rio - O Botafogo informou, no começo da tarde desta terça-feira (02), que dez profissionais, entre jogadores e membros da comissão técnica, apresentaram um quadro de virose gastrointestinal, e tiveram seus treinos impactados no começo desta semana. O clube não informou quem foram os profissionais que sofreram as consequências do surto.

Ainda segundo o comunicado oficial, o Glorioso está fazendo o que for possível para fazer com que os profissionais se recuperem o mais rápido possível.

Confira a nota oficial do Botafogo:

"Cerca de dez profissionais do Departamento de Futebol, entre atletas e membros da comissão técnica, foram afetados por um surto de virose gastrointestinal e tiveram suas atividades impactadas neste início de semana. O Clube está envidando os máximos esforços e cuidados para plena recuperação de todos o mais rápido possível."