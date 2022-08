Danilo Barbosa atuando com a camisa do Nice - Divulgação

Publicado 02/08/2022 11:23

Rio - As negociações entre Botafogo e Danilo Barbosa, do Nice, da França, voltaram a ter um rumo que pode ser positivo para o clube carioca. De acordo com o portal "Lance!", as partes retomaram as conversas e o clube carioca voltou a ficar otimista por um desfecho positivo ainda nesta semana.

Anteriormente, havia um entendimento de que o negócio estava perto de ser fechado e a negociação era dada como encaminhada por algumas pessoas da diretoria do Botafogo na última semana. No entanto, o discurso não foi o mesmo pelo lado do jogador, já que ele não aceitou a parte financeira, o que travou tudo.

Agora, parece que a linguagem falada é a mesma. O Botafogo não ofereceu mais dinheiro e a proposta segue a mesma, mas tenta convencer o jogador pelo projeto a médio e longo prazo. Assim, a intenção do Alvinegro é que Danilo rescinda o contrato com o Nice e chegue sem custos no clube carioca para assinar um vínculo de três anos.

O Glorioso tem otimismo de que a negociação vá para frente, uma vez que o jogador tem uma relação conturbada com a diretoria do clube francês, o que pode facilitar o movimento. Nesse caso, os times dividiriam os direitos econômicos do atleta. Danilo é uma das prioridades da diretoria alvinegra para a janela.

Revelado pelo Vasco, Danilo, que é volante, também pode atuar como zagueiro e tem a saída de bola como principal característica. Ele atuou pelo Palmeiras por empréstimo no ano passado, marcou um gol e deu duas assistências em 30 jogos.