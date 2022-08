John Textor, acionista do Botafogo - Vito Silva / Botafogo

John Textor, acionista do BotafogoVito Silva / Botafogo

Publicado 01/08/2022 20:04

Rio - O empresário John Textor fez um breve esclarecimento na noite desta segunda-feira (1) após a entrevista concedida ao jornal francês "L’Équipe" gerar repercussão nas redes sociais. Na ocasião, o portal afirmou que o dono do Botafogo disse que se arrependeu de ter contratado alguns reforços para o Alvinegro. O investidor americano, por sua vez, culpou o tradutor da matéria e defendeu os atletas do clube carioca.

"A tradução do inglês para o francês para o português leva a uma falsa manchete. 'John Textor diz que já gastou o dobro do que foi pedido no Botafogo e admite: 'Contratei jogadores que eu não deveria'. A verdade: Eu defendo cada jogador que contratei #GoogleTranslateSucks", afirmou John Textor no Twitter.



Na entrevista concedida ao "L'Équipe", John Textor fala sobre o processo de aquisição do Lyon, da França. Além disso, o empresário americano afirmou que gastou mais com as necessidades que o Alvinegro apresentava do que com o Crystal Palace, da Inglaterra.

"No Botafogo, já gastei duas vezes o que me foi pedido. Quando você começa a tomar decisões para um time, se você vê que 10 ou 20 milhões você pode ir mais alto, você se apaixona pelo processo e gasta mais do que o planejado. Isso viralizou no Brasil e estou gastando muito mais", relatou Textor ao 'L'Équipe'.