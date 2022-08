Botafogo vive momento delicado - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 01/08/2022 13:55

Rio - Com quatro derrotas nas últimas cinco rodadas, o Botafogo deixou a parte de cima da tabela e começa a se preocupar com a parte de baixo. De acordo com informações do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o Glorioso tem 14% de risco de ser rebaixado para a Série B no ano que vem.

Atualmente, a equipe de Luis Castro tem quatro pontos de vantagem em relação ao Cuiabá, que ocupa a 17ª colocação na tabela do Brasileirão. O clube do Centro-oeste tem 45% de risco de jogar a Série B no ano que vem.

Em último lugar, o Juventude é o clube que enfrenta a maior possibilidade de queda. O clube gaúcho já tem 80% de risco de rebaixamento. Em penúltimo, o Atlético-GO aparece com 76%. Em recuperação, o Fortaleza que venceu o Cuiabá, fora de casa, tem 59%. Fora da zona de rebaixamento, o Avaí com 43% é o clube mais ameaçado.