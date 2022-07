Lucas Fernandes. Corinthians x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Arena Neo Quimica. 30 de Julho de 2022, Sao Paulo, SP, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor Silva/Botafogo

Lucas Fernandes. Corinthians x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Arena Neo Quimica. 30 de Julho de 2022, Sao Paulo, SP, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/07/2022 20:59 | Atualizado 30/07/2022 21:58

São Paulo - Sem conseguir ter uma boa atuação, o Botafogo voltou a ser derrotado na Série A. Contra o Corinthians, em São Paulo, o Glorioso foi inferior durante toda a partida e perdeu por 1 a 0 para o Timão. O resultado é a quarta derrota nos últimos cinco jogos do clube carioca na competição.

O clube de General Severiano volta a jogar no próximo sábado. No Nilton Santos, o Botafogo receberá o Ceará, ás 16h30. Já o Corinthians, que tem compromisso pela Libertadores contra o Flamengo, na próxima terça, volta a jogar no Brasileiro no mesmo dia contra o Avaí, na Ressacada.

A partida começou bastante equilibrada em São Paulo. As duas equipes exerciam uma marcação forte e tinha dificuldades nas construções ofensivas. Com 17 minutos, o Corinthians conseguiu criar a primeira boa chance. Roger Guedes recebeu dentro da área e achou bem Fausto Vera, que finalizou na rede do lado de fora, assustando o goleiro Gatito.

Aos 26 minutos, o Corinthians abriu o placar em um belíssimo gol de Gustavo Mosquito. O Timão recuperou a bola, o atacante passou pela marcação de Mezenga e de Philipe Sampaio para finalizar, sem chances de defesa para o goleiro Gatito.

O gol do Corinthians abalou o Botafogo. Com isso, o Timão passou a controlar a partida. Aos 35 minutos, quase que os paulistas ampliam. Após cobrança de lateral, Roger Guedes apareceu dentro da área para finalizar para grande defesa de Gatito.

Aos 45 minutos, nova oportunidade. Rafael Ramos apareceu bem pela direita e levantou para Rafael Guedes. O atacante do Corinthians cabeceou livre, sozinho, mas a bola acabou subindo demais e indo por cima do gol do Botafogo.

O Botafogo voltou para o segundo tempo com a mesma equipe, porém, tentando ser mais ofensivo. Apesar disso, a primeira chance foi do Corinthians aos 9 minutos. Em contra-ataque, Mosquito saiu na cara de Gatito, mas finalizou em cima do goleiro alvinegro, que fez grande defesa. Cinco minutos depois, nova oportunidade. Guedes finalizou cruzado, foi travado e bola sobrou para Fausto Vera, que finalizou para fora.

O lado esquerdo alvinegro continuava sofrendo. Aos 15 minutos, Rafael Ramos avançou e serviu Mosquito dentro da área, o atacante do Corinthians finalizou para fora, assustando novamente o Botafogo. Três minutos depois, os cariocas responderam. Erison recebeu em boas condições e finalizou para grande defesa de Cássio.

Luis Castro fez algumas mudanças na equipe no desejo de tornar a equipe alvinegra mais perigosa. Apesar de ter mais posse de bola, o Botafogo tinha dificuldades de criar. A melhor chance aconteceu aos 48 minutos, mas Matheus Nascimento acabou parando em Cássio, que fez grande defesa.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 0 BOTAFOGO



Local: Neo Química Arena, em São Paulo.

Arbitragem: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

Cartões Amarelos: -

Cartões Vermelhos: -

Público:- 42.532 pagantes.

Renda: R$ 2.860.163,50.

Gol: Gustavo Silva, aos 26 minutos do primeiro tempo.





Corinthians - Cássio; Rafael Ramos, Balbuena, Bruno Méndez e Fábio Santos; Roni (Maycon), Vera e Giuliano (Du Queiroz); Róger Guedes (Yuri Alberto), Gustavo Silva (Adson) e Giovane (Willian) Técnico: Vítor Pereira.



Botafogo - Gatito Fernández; Daniel Borges, Mezenga, Philipe Sampaio e Marçal (Hugo); Tchê Tchê, Patrick de Paula (Luís Henrique), Lucas Fernandes, Piazon (Matheus); Erison e Jeffinho (Vinicius). Técnico: Luís Castro.