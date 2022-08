Daniel Borges - Divulgação / Botafogo

Daniel BorgesDivulgação / Botafogo

Publicado 04/08/2022 10:30

Rio - Remanescente da campanha do título da Série B. Daniel Borges está experimentando em 2022 a oportunidade de disputar pela primeira vez a Série A com uma equipe grande. Atualmente, o Botafogo ocupa a 12ª colocação e tem apenas quatro pontos de vantagem para a zona do rebaixamento. Com 18 rodadas para acabar a competição, o lateral-direito projetou uma campanha melhor no segundo turno.

"Temos um turno pela frente para recuperar. Sabemos que cometemos bastantes erros, oscilamos bastante, principalmente em casa, precisamos dar resposta para eles e para nós. Trabalhamos, nos esforçamos, precisamos começar a pontuar o mais rápido possível, ainda mais dentro de casa", afirmou em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

O próximo desafio é contra o Ceará, no Nilton Santos. O Glorioso vem de uma sequência negativa, com quatro derrotas nos últimos cinco jogos. Daniel ressaltou a importância de conquistar os três pontos diante do clube cearense, que tem exatamente a mesma pontuação do Botafogo.

"Precisamos vencer. Só vamos conseguir nos manter estáveis somando pontos. O primeiro passo é voltar a pontuar sábado. Precisamos voltar a conquistar a confiança da torcida, para termos confiança melhor dentro de campo. Essa estabilidade são as vitórias, precisamos trazer o mais rapidamente possível", disse.