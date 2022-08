John Textor - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Rio - O Botafogo anunciou nesta quarta-feira (3) a contratação do coordenador Marcos Cezar, de 55 anos, para comandar o Núcleo de Saúde e Performance do Alvinegro. Com função parecida, o profissional estava no Vasco.

"É uma honra poder vestir a camisa deste Clube tão grandioso. Chego muito motivado e feliz para este projeto. É um grande privilégio poder fazer parte desta equipe de profissionais extremamente qualificados do Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo", disse Marcos Cezar.



O novo coordenador terá a missão de integrar diferentes setores, como departamento médico, preparação física, nutrição, fisiologia etc. Marcos Cezar é formado em Educação Física e tem passagens por Bahia e Chapecoense, além do Vasco.