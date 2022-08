Internacional x Botafogo teve tumulto no fim da partida - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Internacional x Botafogo teve tumulto no fim da partidaFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 03/08/2022 13:37

Rio - A Procuradoria do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) apresentou denúncia contra os envolvidos na confusão após a partida entre Internacional e Botafogo, no dia 19 de junho, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, vencida pelo Glorioso por 3 a 2 em virada histórica.

Philipe Sampaio, que foi expulso após pênalti polêmico no primeiro ataque da partida, foi denunciado por infração ao artigo 250§1° I (impedir de qualquer forma, em contrariedade às regras de disputa do jogo, uma oportunidade clara de gol). A pena pode chegar a três partidas de suspensão.

Luís Castro, expulso logo após o mesmo lance por reclamação, pode pegar de um a seis jogos, por infração ao artigo 258 § 2° II (desrespeitar os membros da equipe de Arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões). O mesmo artigo enquadrou André Mazzuco, diretor-executivo do Botafogo, citado na súmula do jogo.

Lucas Piazon, um dos envolvidos na confusão generalizada após o gol da virada do Botafogo, pode receber 'gancho' de até seis partidas, por infração ao artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que fala sobre "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva".

Do lado do Internacional, o atacante David, que agrediu Piazon inicialmente, pode receber a punição mais pesada no julgamento. Com base no artigo 254-A, parágrafo 1o, inciso I (praticar agressão física) e ao artigo 257 (participar de rixa, conflito ou tumulto), pode ficar suspenso de quatro a 12 partidas (no art. 254-A) e de duas a 10 (no art. 257). Gabriel Mercado, zagueiro argentino, pode ser suspenso de um a seis jogos, dentro da mesma denúncia em cima de Piazon.