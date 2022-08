Romário com Giovanna Waksman e John Textor no Nilton Santos - Reprodução / Instagram

Publicado 03/08/2022 13:32

Rio - Ídolo do futebol brasileiro, Romário atuou por Vasco, Flamengo, Fluminense e América. Em entrevista ao jornalista e youtuber Casimiro Miguel, o tetracampeão admitiu que uma lacuna não preenchida na sua carreira foi atuar pelo Botafogo.

"Se for pensar bem, porque joguei no Vasco, no Flamengo, no Fluminense, no America, oficialmente joguei um jogo na Segunda Divisão, na época que fui lá eu era meio que diretor de futebol, manager, não sei nem qual a porra do nome que se dá, e, cara, de verdade, talvez faltou jogar no Botafogo. Seria bem legal", afirmou.

O Glorioso foi inclusive a equipe que mais sofreu com gols do Baixinho. Romário contou detalhes da sua relação com os torcedores do clube de General Severiano.

"Inclusive os botafoguenses, quando falo isso, é natural, porque a paixão é f..., sei como que é, mas uns até entendem. Tenho um carinho pelo Botafogo, até porque o Botafogo foi um time que me ajudou bastante a ter feito os 1.002 né (risos). Fiz gol para c... no Botafogo. Mas faltou o Botafogo", disse.