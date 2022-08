Victor Sá treina normalmente e pode voltar a ser relacionado - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 03/08/2022 20:20

Rio - Com a situação delicada no Campeonato Brasileiro, o Botafogo pode ter o retorno de Victor Sá para a partida contra o Ceará, neste sábado, no Nilton Santos, às 16h30, pela 21ª rodada da Série A. O jogador, de 28 anos, vem treinando normalmente nesta semana e deve voltar a ser relacionado. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

O atacante se recupera de um problema nas costas e, como constou no "Guia da Partida", comunicado pelo Botafogo, no último sábado, Victor Sá ainda estava em transição para poder voltar a ser relacionado pelo técnico Luís Castro.



Até o momento, Luís Castro tem à disposição os zagueiros Victor Cuesta e Joel Carli, o lateral-direito Rafael e o meio-campista Del Piage, que estão recuperados e podem reforçar o Botafogo na próxima rodada.