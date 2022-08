John Textor, dono do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 01/08/2022 21:30

Rio - Em busca de reforços, o Botafogo negocia pré-contrato com o goleiro Lucas Perri, do Náutico, para 2023. O jogador, de 24 anos, pertence ao São Paulo e está emprestado ao Timbu para a disputa da Série B. O Alvinegro planeja concretizar o vínculo por três anos renovável por mais uma temporada. A informação é do portal "UOL".

Lucas Perri Foto: Tiago Caldas/Náutico

Ainda de acordo com o portal, o São Paulo não receberia nada pela contratação de Lucas Perri. O goleiro tem contrato com o clube paulista até o fim de janeiro de 2023, e pode assinar um pré-contrato com outro time.

Com o desejo de adquirir mais um goleiro para o elenco, o Botafogo está de olho no processo de transição de Gatito Fernández. Além disso, há a possibilidade de Diego Loureiro ser emprestado ao Guarani.