Lucas Perri - Foto: Tiago Caldas/Náutico

Lucas PerriFoto: Tiago Caldas/Náutico

Publicado 02/08/2022 15:56

Depois de Marlon Freitas, do Atlético-GO, o Botafogo trabalha nos bastidores para ter outro reforço para 2023. O Alvinegro tem acordo encaminhado para contratar Lucas Perri, goleiro de 24 anos. O atleta pertence ao São Paulo e está atuando por empréstimo no Náutico na atual temporada.



O atual vínculo do arqueiro com o Tricolor termina em janeiro de 2023 e o jogador não chegou a um entendimento pela renovação com os paulistas. O Botafogo ofereceu um contrato de três anos e um projeto de médio/longo prazo ao atleta, que se interessou.



Tudo caminha para um acerto entre Perri e Glorioso. A assinatura seria sem custos, já que o goleiro deixaria o São Paulo assim que o contrato acabasse no Morumbi. Se tudo der certo, Lucas será atleta do Botafogo de forma oficial a partir do dia 1 de fevereiro de 2023.



As partes já conversam sobre salários, tempo de contrato e tudo está bem adiantado. O Botafogo, até por uma questão de ética para com o atleta e os clubes envolvidos, não pode anunciar o acordo até que os contratos atuais acabem.



Lucas Perri, como o LANCE! havia adiantado, era um dos nomes que a diretoria já observava como possível 'substituto' de Gatito Fernández em um médio prazo. A cúpula alvinegra confia no paraguaio, mas entende que já precisa de um atleta jovem para iniciar a transição na posição.

Revelado pelo São Paulo, Perri tem passagens por seleções de base e também atuou pelo Crystal Palace-ING em 2019 antes de chegar ao Náutico. Ele tem 41 jogos pelo Timbu na atual temporada.