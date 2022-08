Lucas Perri - São Paulo / Divulgação

Publicado 02/08/2022 13:53

Rio - Em negociações com o Botafogo para assinar um pré-contrato de olho na próxima temporada, o goleiro Lucas Perri, de 24 anos, que defende o Náutico, recebeu oferta do futebol italiano. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

O jogador também tem nacionalidade italiana e acumula convocações para seleções brasileiras de base. O goleiro defende o clube pernambucano, na Série B, do Campeonato Brasileiro, mas pertence ao São Paulo. Ele está emprestado.



Com vínculo até o fim de 2022 com o Tricolor, o arqueiro já pode assinar pré-contrato com outro clube. O Botafogo deseja contratá-lo por uma temporada, tendo cláusula de renovação por mais três. Recentemente, o nome de Mailson, ex-Sport, também foi ventilado no Glorioso, mas o goleiro acabou fechando com Al-Taawoun, da Arábia Saudita.