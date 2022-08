Rafael está liberado para atuar pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/08/2022 14:47

Rio - O Botafogo deve contar no próximo sábado (6) com o retorno do lateral-direito Rafael, que não atua desde a estreia da equipe na temporada por conta de uma lesão no tendão de aquiles. O jogador treina normalmente e pode ser relacionado por Luís Castro para a partida contra o Ceará, no Estádio Nilton Santos. DG, pelo lado esquerdo, também pode aparecer na lista de relacionados.

Rafael vinha treinando normalmente com o grupo no CT Lonier, mas havia certa cautela quanto ao seu retorno devido a preocupação de uma nova lesão causada pelo tempo longe dos gramados. O camisa sete do Botafogo é considerado como grande 'reforço caseiro' para a segunda metade do Brasileirão.

Sem Marçal, que sentiu desconforto muscular na derrota para o Corinthians, no último fim de semana, o jovem DG deve receber nova oportunidade e foi chamado novamente pelo treinador português. O lateral-esquerdo pertence ao elenco sub-23, que disputa o Brasileirão de Aspirantes, mas agradou em sua estreia pelo time profissional.

Ainda há duvidas quanto a utilização da dupla no duelo com o Vozão. Daniel Borges e Saravia são opções pelo lado direito, enquanto Hugo pode herdar a vaga na faixa esquerda do gramado.