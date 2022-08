Marcelo, lateral do Real Madrid - AFP

Marcelo, lateral do Real MadridAFP

Publicado 04/08/2022 19:19

Rio - Livre no mercado, Marcelo é sonho de consumo para John Textor no Botafogo. Segundo o comentarista Gustavo Hofman, da ESPN, ver o lateral vestir a camisa alvinegra no futuro é um desejo pessoal do empresário.

"O Marcelo é botafoguense. Se fala em Fluminense, porque ele começou lá, se destacou lá, mas o Marcelo é botafoguense e em outros momentos deu declarações de que que gostaria de jogar no Botafogo em algum dia. Hoje o Marcelo descarta essa possibilidade de voltar ao futebol brasileiro, mas a apuração que fiz há algumas semanas é que o John Textor desejaria contar com o Marcelo", disse Hofman.

"O Marcelo é um projeto pessoal do John Textor. Não faz parte hoje do plano de futebol do Botafogo, mas o John Textor gostaria um dia de contar com ele no clube", completou.

Marcelo está sem clube desde junho, quando deixou o Real Madrid. Neste momento, a intenção do lateral é permanecer na Europa.