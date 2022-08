Gatito Fernández - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/08/2022 18:43

Rio - O goleiro Gatito Fernández pode deixar o Botafogo na próxima temporada. De acordo com o portal "Torcedores.com", o Internacional abriu conversas com o estafe do atleta para tentar sua contratação para 2023.

Segundo o veículo, Gatito não é uma unanimidade dentro do Internacional. Alguns dirigentes colorados têm receio por conta da parte física do jogador. No entanto, o nome do paraguaio agrada ao técnico Mano Menezes, que quer a contratação de um arqueiro.

Gatito tem contrato com o Botafogo até o fim desta temporada. Até o momento, ainda não há movimentação do Glorioso por uma renovação.