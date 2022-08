Victor Sá em atividade do Botafogo no CT Lonier - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/08/2022 13:44

Rio - Liberado pelo departamento médico e já participando dos últimos treinos do Botafogo, o atacante Victor Sá ainda não apresenta condições de jogo e segue como desfalque para o próximo compromisso do Glorioso, neste sábado, às 16h30, no Estádio Nilton Santos, contra o Ceará. A informação foi publicada pelos jornalistas Daniel Braune e Fabiano Bandeira.

Victor Sá se recupera de uma lesão na região lombar que o afastou dos gramados desde o dia 13 de junho, na derrota para o Avaí por 1 a 0, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No trabalho realizado nesta quinta-feira (4), no CT Lonier, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, foi revelado que o atacante ainda não pode ir a campo, mesmo que treine com o plantel diariamente.

Sá chegou ao Botafogo para a disputa do Brasileirão e ganhou certo destaque sob o comando do técnico português Luís Castro. Para o ataque, o Alvinegro tem como opções Jeffinho, Vinícius Lopes, Luís Henrique, Matheus Nascimento e Erison.