Tiquinho Soares está próximo de se transferir para o Botafogo - Divulgação/Olympiacos

Tiquinho Soares está próximo de se transferir para o BotafogoDivulgação/Olympiacos

Publicado 04/08/2022 18:44

Enquanto aguarda o fim das negociações com o Botafogo, Tiquinho Soares entrou em campo nesta quinta-feira (4) pelo Olympiacos, da Grécia. O centroavante foi titular e jogou por 70 minutos até ser substituído no empate de sua equipe com o Slovan Bratislava, da Eslováquia, pela partida de ida da fase preliminar da Liga Europa.



Tiquinho não fez gol no 1 a 1 em casa, o que obrigará o Olympiacos a vencer na Eslováquia para se classificar. O autor do gol dos gregos foi justamente seu substituto, El Arabi.



O Botafogo tem negociações avançadas para a contratação do atacante e espera resolver tudo nesta semana. Entretanto, a imprensa grega afirma que o Olympiacos espera contar com Tiquinho na partida de volta da Liga Europa, na próxima quinta-feira, dia 11.



A janela de transferências internacionais do futebol brasileiro fechará quatro dias depois.