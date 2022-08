John Textor sai em defesa de Luís Castro - Foto: Vitor Silva/Botafogo

John Textor sai em defesa de Luís CastroFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/08/2022 11:49

Rio - O Botafogo está nos últimos detalhes para a oficialização do volante Danilo Barbosa como novo reforço. Depois do acerto com o Nice, da França, há cerca de duas semanas, a equipe de mercado considera que o acordo está prestes a ser finalizado. No entanto, o acerto com o atacante Tiquinho Soares pode demorar mais, uma vez que o Olympiacos, da Grécia, resiste em liberar o jogador. As informações são do portal "globoesporte.com".

Eliminado na fase preliminar da Liga dos Campeões, o Olympiacos quer manter Tiquinho Soares no time antes de uma definição na Liga Europa. Na última quinta-feira, o brasileiro jogou 69 minutos no empate em 1 a 1 em casa com o Slovan Bratislava, da Eslováquia. O jogo de volta está marcado para 11 de agosto, restando apenas quatro dias para o fechamento da janela de transferências.

Apesar do Olympiacos pressionar a permanência do jogador, o Botafogo segue otimista. O clube carioca considera que já fez o possível e vê o acordo fechado nos termos acertados previamente. Porém, aguarda a liberação dos gregos ainda nesta janela, uma vez que a chegada de Tiquinho na próxima abertura é descartada.