Danilo BarbosaFoto: Cesar Greco

Publicado 05/08/2022 20:51 | Atualizado 05/08/2022 20:51

Rio - O Botafogo está muito perto de fechar com o meio-campista Danilo Barbosa. Ex-Palmeiras, o volante, de 26 anos, vai rescindir contrato com o Nice, da França, e chegará ao Alvinegro em definitivo e sem custos. Além disso, o atleta desembarca no Brasil na próxima semana para assinar vínculo e realizar exames médicos. A informação é do portal "Lance!".

O contrato de Danilo Barbosa com o Botafogo terá validade até o fim de 2025, e o Alvinegro vai dividir as parcelas dos direitos econômicos do volante com o Nice. O clube carioca já dá como certa a contratação, mas aguarda a chegada do atleta ao Brasil para ser anunciado oficialmente.

No ano passado, Danilo atuou pelo Palmeiras por empréstimo e disputou 30 partidas. Em seguida, o volante retornou ao Nice para a última temporada europeia, mas só participou de uma partida e perdeu espaço no clube francês. Além do clube paulista, o atleta tem passagens por Vasco, Valencia, da Espanha, Standard Liège, da Bélgica, Braga e Benfica, ambos de Portugal.