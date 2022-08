Treino do Botafogo no Nilton Santos - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/08/2022 16:19

Rio - O narrador Luiz Carlos Jr., do Grupo Globo, criticou a política de contratações do Botafogo nesta sexta-feira (5) durante o programa "Seleção SporTV". Na ocasião, o jornalista questionou a movimentação do Alvinegro no mercado de transferências com a opção por reforços com nomes "desconhecidos" no Brasil.

"Eu queria levantar a questão que é a do critério, de como o Botafogo está fazendo as contratações. O Botafogo gastou muito dinheiro. Talvez esteja mapeando bem o mercado, vai buscar jogadores em Portugal que ninguém conhece, mas são jogadores caros, com salários altos para jogadores desconhecidos aqui no Brasil", disse Luiz Carlos Jr., que completou:

"Normalmente quando você tem uma injeção financeira pesada, como foi no Atlético-MG, você vai buscar o Nacho, o Hulk… São jogadores de peso, consagrados", finalizou.

O Botafogo vive má fase nesta temporada. Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro ocupa a 12ª colocação e soma 24 pontos. Neste sábado, o clube carioca enfrenta o Ceará, às 16h30, no Nilton Santos, pela 21ª rodada da Série A, e busca a vitória para se afastar da zona de rebaixamento.