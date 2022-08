Botafogo x Ceará - Nilton Santos - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Botafogo x Ceará - Nilton SantosFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 06/08/2022 18:27

Rio - Em jogo truncado, o Botafogo desperdiçou a oportunidade de ganhar três pontos dentro de casa. Na noite deste sábado (6), o Alvinegro empatou por 1 a 1 com o Ceará, no Nilton Santos, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Victor Cuesta, para o time mandante, e de Mendoza, para a equipe visitante. O clube carioca permaneceu na 12ª colocação, com 25 pontos, na tabela da competição.



Com uma semana livre pela frente, o Botafogo enfrentará o Atlético-GO, no próximo sábado (13), às 21h, no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O início de jogo foi com muita pressão do Botafogo nos primeiros minutos. Aos 5, o Alvinegro já abriu o placar na bola parada com gol de cabeça do zagueiro Victor Cuesta. Apesar da limitação técnica, a partida contou com muita entrega, intensidade e duas equipes brigando pela posse de bola.



Até a metade do primeiro tempo, a partida continuou equilibrada. E somente aos 34 minutos, o Ceará ameaçou o gol do Botafogo. No lance, Vásquez entrou na área pela direita, cruzou rasteiro na medida e Guilherme Castilho bateu de primeira para fora.



No retorno para o segundo tempo, o Ceará pressionou a defesa do Botafogo e continuou com o equilíbrio da partida. Até que, assim como o Alvinegro, o Vozão fez o seu primeiro gol no início da etapa, mas dessa vez aos 3 minutos. No lance, Vina cobrou escanteio na pequena área, Eduardo desviou de cabeça e tirou Gatito da jogada. Em seguida, Mendoza apareceu livre para deixar tudo igual no Nilton Santos.



O empate irritou os torcedores do Botafogo que vaiaram o treinador Luís Castro durante a partida. Apesar do equilíbrio no jogo, as duas equipes não conseguiram ser precisas para determinar o resultado. Dentro de casa, o Alvinegro desperdiçou a oportunidade de ganhar três pontos e se afastar da zona de rebaixamento.