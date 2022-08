Luis Castro no treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Luis Castro no treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 06/08/2022 11:49

Após sofrer com um surto de virose durante a semana, o Botafogo entra em campo neste sábado, às 16h30 contra o Ceará, no Nilton Santos pelo Brasileirão, e o técnico Luís Castro já poderá contar com alguns reforços dentro do elenco. Joel Carli, Victor Cuesta, Del Piage e Eduardo voltam a ser relacionados.

Por outro lado, Rafael, que vivia a expectativa de retornar após se recuperar de lesão no tendão de Aquiles do pé esquerdo, segue fora. O Botafogo também terá novos desfalques. O lateral-esquerdo Hugo, o zagueiro Lucas Mezenga e o meia Lucas Piazon ficaram fora da relação e o Botafogo não explicou o motivo. Além deles, Marçal, com problema muscular, não joga.



Luís Castro deve mandar a campo: Gatito Fernández; Daniel Borges, Philipe Sampaio, Kanu (Adryelson) e DG; Tchê Tchê, Patrick de Paula e Lucas Fernandes; Luis Henrique (Vinícius Lopes), Jeffinho e Erison.