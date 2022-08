John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 08/08/2022

Rio - Apesar da proximidade com o fim da janela de transferências, que se encerra no próximo dia 15, o Botafogo não desistiu de fechar com oito reforços para a disputa do Brasileirão. De acordo com informações do "Blog do Mansell", do portal "FogãoNet", o clube carioca vem sendo discreto para tentar finalizar os últimos reforços da atual temporada.

Até o momento, quatro jogadores já foram anunciados pelo Botafogo: o zagueiro Adryelson, o lateral-esquerdo Marçal, o meia Eduardo e o atacante Luis Henrique. Ainda há dois nomes bem encaminhados, o volante Danilo Barbosa, do Nice, e o artilheiro Tiquinho Soares, do Olympiacos, da Grécia. Os dois contam com o aval de Luís Castro.

Faltariam ainda dois nomes que vem sendo mantidos em sigilo. Para o ano que vem, o Glorioso deverá contar com Marlon Freitas, do Atlético-GO, e com Martín Ojeda, do Godoy Cruz. No entanto, o clube carioca corre contra o tempo para contratar mais dois jogadores para esta temporada.