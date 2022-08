Luís Castro lamenta tropeço do Botafogo no Nilton Santos - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/08/2022 11:50

Mais uma vez o Botafogo não aproveitou o fato de jogar com o apoio da torcida para subir na tabela do Brasileirão. Com o empate em 1 a 1 com o Ceará no Nilton Santos, a equipe do técnico Luís Castro segue com uma campanha irregular, muito em função da má campanha em casa.



Foi o sétimo tropeço do Glorioso em 10 partidas no Nilton Santos neste Brasileirão. Com apenas três vitórias e 11 pontos somados (contra 14 como visitante), o aproveitamento é de apenas 36,6% em casa, o que ajuda a explicar a parte de baixo da tabela e a proximidade com a zona de rebaixamento.



"O que mais queremos é ganhar na frente da nossa torcida, claro. É uma responsabilidade que nós temos. Vencer é retribuir o apoio que nos dão em boa exibição. Não temos conseguido muito, graças aos fatores que todos vocês conhecem e não vale a pena repetir, que a equipe está em construção. Há jogadores a chegar, outros que estão fora por lesão, uns que treinam por três dias e saem. Depois entram outros que voltam de lesão", avaliou o treinador.



Luís Castro evitou pressionar a diretoria por reforços, mas admite que espera a chegada de mais alguns nomes, enquanto tenta recuperar jogadores com problemas físicos.



"Eu sou um treinador igual a todos, que quer o máximo de qualidade para tirar o máximo das partidas, para aumentar a competitividade dentro do próprio elenco. Não que os que estão aqui não tenham qualidade, mas todos nós desejamos a chegada de bons jogadores para nossas equipes. Claro que gostaria de ter mais jogadores, mas isso está entregue à administração, e eu acho que ela vai buscar um ou outro jogador que achamos importante para a nossa equipe. Temos que continuar a construir", afirmou.