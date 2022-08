Tiquinho Soares está próximo de se transferir para o Botafogo - Divulgação/Olympiacos

Publicado 07/08/2022 12:49

Rio - Tiquinho Soares deverá ser o grande assunto nas internas do Botafogo na última semana da segunda janela de transferências -que fecha no dia 15 - do país. O Alvinegro aposta em uma boa relação com o Olympiacos-GRE e conta em ter o atacante até o fim desta semana.



Os gregos têm um importante compromisso contra o Slovan Bratislava-ESL na quinta-feira, pela Liga Europa. O Botafogo, pela boa relação construída durante as conversas, entende a importância do brasileiro continuar para o duelo, mas, internamente, já considera que o atleta de 31 anos chegaria para o clube a partir de sexta-feira.



E isso vai independentemente do que acontecer com o Olympiacos na competição - o primeiro jogo foi 1 a 1 e a decisão será na Eslováquia. O Alvinegro já conta com uma liberação por parte dos gregos a partir de sexta-feira para poder agilizar a parte burocrática do negócio de Tiquinho Soares.



O atacante é uma das prioridades de John Textor nesses últimos dias de janela. Já há um acordo salarial com o jogador, a questão mesmo passa pelo Olympiacos. A cúpula alvinegra vai dar o 'espaço' necessário pelo jogo da Liga Europa, mas conta com a reciprocidade de uma facilidade na liberação logo depois.



Desta forma, é esperado que Tiquinho seja um item a menos na lista de afazeres do Botafogo para a janela. A contratação de um atacante era uma das prioridades da diretoria e o jogador teve o aval de comissão técnica e direção.