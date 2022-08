Victor Cuesta retornou ao Botafogo marcando gol no empate com o Ceará - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/08/2022 13:36

Rio - Victor Cuesta marcou o gol do Botafogo no empate em 1 a 1 com o Ceará no último sábado, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro retornou de lesão após fraturar os ossos da face.

A recuperação do argentino foi acelerada pelo departamento médico alvinegro e sua volta antecipada muito por conta do uso da máscara ortopédica, que deu mais segurança a 'El Patrón'. Seu retorno aos gramados estava previsto para o fim de agosto.

"Não foi o resultado que queríamos, mas feliz em voltar a competir com essa camisa. Obrigado a todos que me ajudaram a voltar antes do previsto", escreveu Cuesta logo após a partida, em sua conta oficial no Instagram.

O Botafogo terá mais uma semana livre para treinamentos. A equipe comandada por Luís Castro volta a campo no próximo sábado (13), contra o Atlético-GO, novamente em casa.