Eduardo Paes, prefeito do Rio de JaneiroSandro Vox / Agência O Dia

Publicado 09/08/2022 10:50

Rio - Desde que se tornou acionista majoritário do Botafogo, John Textor apontou problemas estruturais no Estádio Nilton Santos. Um dos obstáculos é a pista olímpica, que afasta os torcedores do gramado. Com isso, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD-RJ), mostrou-se aberto à modernização do estádio.

Em dezembro, o Botafogo fechou um acordo para a concessão do Nilton Santos até 2051. Por isso, o prefeito do Rio não vê motivo para a construção de um novo estádio, uma vez que, assim como o Vasco, o Glorioso já possui sua arena.

"Nós já temos um acordo assinado com o Botafogo nesta direção. O John Textor tinha manifestado alguns incômodos com a arquitetura do Engenhão, que, de fato, foi um estádio feito para o Pan-Americano, então tem a pista de atletismo. Mas a arquitetura e a engenharia permitem soluções", afirmou em entrevista ao portal "Lance!".

"Eu disse a ele que estaríamos prontamente abertos para que ele modernizasse o estádio e, assim, ficasse lá. É importante que um clube como o Botafogo, precisando de um estádio e tendo o Engenhão pronto, por que que vai tentar encontrar outro lugar?", disse e completou: "São ideias. O Botafogo tem o estádio, assim como o Vasco. Então temos que ver como ajudamos a modernizar. É menos urgente", pontuou.

Para solucionar o problema no Nilton Santos, Eduardo Paes frisou que havia uma proposta de construir uma nova pista de atletismo no terreno do Parque Olímpico ou até promover a construção de uma arena voltada à modalidade. Após, o prefeito respondeu sobre quem irá arcar com as reformas no estádio alvinegro.

"Podemos, sim, pensar no próprio Parque Olímpico. Havia uma proposta de se construir uma pista de atletismo. É possível fazer algo assim, um estádio de atletismo não demanda um volume de pessoas tão grande. Dá para compatibilizar essas coisas", explicou e emendou:

"Aí são respostas para coisas que ainda são especulações. Estamos aqui dispostos a ajudar. Não sou dirigente de clube, nem vou dar solução para todos os problemas", concluiu.