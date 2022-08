Técnico Lúcio Flávio orientando os jogadores da equipe sub-23 do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo F.R.

Técnico Lúcio Flávio orientando os jogadores da equipe sub-23 do BotafogoVítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 08/08/2022 19:54

Rio - O Botafogo anunciou, nesta segunda-feira, a contratação de mais cinco jogadores para o time Sub-23, que disputa o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Os zagueiros Menezes e Matheus Cabral, o volante Newton, o meia-atacante Iago e o centroavante Janderson chegam para reforçar a equipe comandada por Lúcio Flávio.



Vale destacar que a equipe sub-23 é um projeto idealizado pelo acionista John Textor. Ele pretende ofertar mão de obra ao time profissional, algo que já começou a acontecer. O atacante Jeffinho já tem sido aproveitado pelo técnico Luís Castro.

A equipe sub-23 segue na liderança do Grupo C do Campeonato Brasileiro de Aspirantes com 10 pontos e mede forças com o Sport, na próxima quinta-feira, em Recife. com isso, o time tenta avançar às quartas de finais da competição.



O zagueiro Menezes é revelado nas divisões de base do Vasco da Gama e, no primeiro semestre, foi emprestado ao Auda, da Letônia. Janderson, por sua vez, estufou a rede sete vezes em quinze jogos pelo Bahia de Feira e teve passagens por Inhumas (GO), Angra dos Reis, Duque de Caxias e São José-MA.



Newton e Matheus Cabral chegam por empréstimo vindo da Jacuipense. A equipe baiana já havia cedido o zagueiro Paulo Miranda e o volante Vinicius Amaral - ambos já estão no grupo comandado por Lúcio Flávio. Ambos os atletas já tiveram seus nomes divulgados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.



Confira a ficha técnica dos novos atletas do time sub-23 alvinegro:



Nome: Menezes (João Victor Santos Menezes)

Data de nascimento: 11/11/2001 (20 anos)

Posição: Zagueiro

Clubes que passou: Vasco e Auda (Letônia)



Nome: Matheus Cabral (Matheus Cabral de Freitas)

Data de nascimento: 23/04/1999 (23 anos)

Posição: Zagueiro

Clubes que passou: Avaí, Marcílio Dias e Jacuipense



Nome: Newton (Newton Araújo da Costa Júnior)

Data de nascimento: 12/03/2000 (22 anos)

Posição: Volante

Clubes que passou: Jacuipense



Nome: Iago (Iago André Pires de Oliveira)

Data de nascimento: 28/01/2002 (20 anos)

Posição: Meia-atacante

Clubes que passou: Athletico



Nome: Janderson (Janderson de Carvalho Costa)

Data de nascimento: 06/05/1999 (23 anos)

Posição: Centroavante / Bahia de Feira

Clubes que passou: Angra dos Reis, Duque de Caxias, São José/MA e Bahia de Feira