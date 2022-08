Torcida do Botafogo comparece em bom número no Nilton Santos - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 09/08/2022 12:54

Após tropeçar em casa na última rodada, no 1 a 1 com o Ceará, o Botafogo terá mais uma chance de se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão no sábado, às 21h, contra o Atlético-GO, no Nilton Santos. O Glorioso já iniciou a venda de ingressos para os sócios e fez promoção para o setor Leste Superior.

Inicialmente, estarão abertos os setores Leste Inferior e Superior, Oeste Inferior, Tribuna de Honra e camarotes, além do Sul, para os torcedores do Atlético-GO. Se houver demanda, os outros serão abertos.



A venda para o público geral começa na quinta-feira (11) pelo site www.botafogo.com.br/ingresso e nos postos físicos.



Veja mais informações sobre a venda de ingressos para Botafogo x Atlético-GO:



VALORES :

SETOR LESTE INFERIOR (ACESSO PELO SETOR LESTE)

Inteira R$60 / Meia R$30

CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check in

Plano Alvinegro – R$ 10,00

Plano Preto – R$ 20,00

Plano Branco – R$ 30,00

Plano BNC – R$30,00

Cria e Cria+ – Grátis – Check in



SETOR LESTE SUPERIOR (ACESSO PELO SETOR LESTE)

Inteira R$30 / Meia R$15

CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check in

Plano Alvinegro – R$ 5,00

Plano Preto – R$ 10,00

Plano Branco – R$ 15,00

Plano BNC – R$ 15,00

Cria e Cria+ – Grátis – Check in



SETOR OESTE INFERIOR (ACESSO PELO SETOR OESTE)

Inteira R$80 / Meia R$40

CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check in

Plano Alvinegro – R$ 15,00

Plano Preto – R$ 30,00

Plano Branco – R$ 40,00

Plano BNC – R$ 40,00

Cria e Cria+ – Grátis – Check in



TRIBUNA DE HONRA

Inteira R$320 / Meia R$200

Plano Glorioso: R$100 + 1 (Direito a comprar mais um ingresso por R$100)

Plano Alvinegro: R$100 + 1 (Direito a comprar mais um ingresso por R$100)

Benefícios: Lugar exclusivo, vista privilegiada para o campo e serviço de buffet incluso. (Exceto bebidas alcoólicas)



PONTOS DE VENDA FÍSICA

Estádio Nilton Santos (Bilheteria Norte)

– Quinta (11/08): 10h às 17h

– Sexta (12/08): 10h às 17h

– Sábado: (13/08): 10h às 18h

Estádio Nilton Santos (Bilheterias Leste e Oeste)

– Sábado (13/08): 18h às 21h15

General Severiano

– Quinta (11/08): 10h às 17h

– Sexta (12/08): 10h às 17h

Loja Cariocas FC

(Via Park Shopping – Barra da Tijuca)

– Quinta (11/08): 12h às 19h

– Sexta (12/08): 12h às 19h

Loja Cariocas FC

(Carioca Shopping – Vila da Penha)

– Quinta (11/08): 12h às 19h

– Sexta (12/08): 12h às 19h

Loja Torcedor Carioca

(Rio Office & Mall – Jacarepaguá)

– Quinta (11/08): 12h às 19h

– Sexta (12/08): 12h às 19h



GRATUIDADE

Há gratuidade para crianças (menores de 12 anos), idosos (acima de 60) e Portadores de Necessidades Especiais. Para acesso ao Estádio, será necessária a apresentação dos documentos comprobatórios.



Os beneficiários de gratuidade por lei, que estejam de acordo com os requisitos, poderão realizar o resgate da entrada, nos dias de funcionamento no ponto de venda do Estádio Nilton Santos, a partir das 10h até o horário de encerramento. Lembrando que os acessos são limitados e há a possibilidade de esgotamento.



ESTACIONAMENTO

O estacionamento Norte 1, localizado na Rua das Oficinas, abrirá às 18h. Sócios possuem direito a meia-entrada. O fechamento se dará uma hora após o término da partida.



Venda antecipada pelo aplicativo Fast Parking

Inteira: R$40

Meia: R$20



(Os torcedores que optarem pela compra antecipada precisão baixar, na loja de aplicativos de seus celulares, o app Fast Parking para adquirir o estacionamento. Após a compra, basta apresentar o QR code que estará no seu aplicativo. Prints e QR codes impressos NÂO serão aceitos)



Venda na hora (Dinheiro, PIX ou cartão)

Inteira: R$50

Meia: R$30



TORCIDA VISITANTE

Informações serão divulgadas em breve.