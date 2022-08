Matheus Nascimendo, joia do Botafogo - THIAGO RIBEIRO/AGIF

Matheus Nascimendo, joia do BotafogoTHIAGO RIBEIRO/AGIF

Publicado 09/08/2022 16:39

Rio - Vivendo fase complicada e com seca de gols, o atacante Matheus Nascimento, do Botafogo, parece que vem perdendo o prestígio dentro de sua categoria. Em lista divulgada pela CBF, de jovens com potencial de 'melhor do mundo', o camisa 90 ficou fora.

Tal lista conta com nomes conhecidos na Europa, como Rodrygo (Real Madrid) e Gabriel Martinelli (Arsenal), além de outros atletas do futebol carioca, como Andrey (Vasco), Matheus Martins (Fluminense), Lázaro e Matheus Gonçalves (ambos do Flamengo).

Matheus Nascimento é tratado como joia do Botafogo e vem sendo preservado em meio ao clima conturbado no Campeonato Brasileiro. O atacante já foi apontado por portais europeus especializados como um dos melhores jogadores do mundo nas categorias sub-17 e sub-20.

O jovem vive imbróglio por sua renovação contratual com o Glorioso, apesar de já ter acenado com seu desejo. Na atual temporada, são 29 jogos e sete gols.