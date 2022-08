Luis Castro, técnico do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/08/2022

Rio - O técnico Luís Castro utilizou sua rede social para celebrar um dia especial para o torcedor do Botafogo. 9 de agosto foi instituído como o dia do botafoguense em homenagem ao ídolo Mário Jorge Lobo Zagallo, multicampeão com a camisa alvinegra e pela Seleção brasileira.



- Hoje é dia de enaltecer a História do Botafogo. É o dia, de quem segue com paixão a Estrela Solitária, e do nascimento do Glorioso Zagallo - publicou o treinador português em sua rede social.



Zagallo completa 91 anos e conquistou inúmeros títulos com a camisa alvinegra. De 58 a 65, o ex-ponta esquerda ergueu o troféu em 18 oportunidades, com conquistas dentro e fora do país. Esteve presente no bicampeonato carioca de 61 e 62 em um time estrelado. Anos depois, já como treinador, conquistou mais dois cariocas (67 e 68) e a Taça Brasil (68) - primeiro Brasileiro do clube.



Desde sua chegado ao Glorioso, Luís Castro sempre exaltou a rica e centenária história do clube. Ele, em vários momentos, relembrou craques como Didi, Garrincha, Gerson, Amarildo, entre outros. Ele já salientou que acompanhou de perto a gloriosa geração que colecionou títulos e marcou os torcedores.



O clube carioca utilizou a sua rede social para celebrar a data e também homenagear o ídolo Zagallo. Vale lembrar que a Alerj sancionou o dia do botafoguense em 2014, sendo publicada pelo então governador Luiz Fernando Pezão.



- DIA DO BOTAFOGUENSE! Em homenagem ao aniversário do ídolo Zagallo, o 9 de agosto também é o dia de todos os escolhidos pela Estrela Solitária. Ninguém ama como a gente! - publicou o Alvinegro nas redes sociais.



- PARABÉNS, LENDA! Um dos personagens mais emblemáticos e vitoriosos da história do futebol, Zagallo completa 91 anos. O aniversário do Velho Lobo, multicampeão no BOTAFOGO como técnico e jogador, também marca o #DiaDoBotafoguense. Obrigado por tudo, ÍDOLO! - escreveu em outra postagem.