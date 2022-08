Gatito Fernández chegou ao Botafogo em 2017 - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 10/08/2022 10:31

Rio - Apesar de seu contrato atual terminar no fim da temporada, o goleiro Gatito Fernández segue pensando em seus próximos anos no Botafogo. Com uma filha nascida no Brasil e outra que está por vir, o arqueiro paraguaio projeta 2023 no Rio de Janeiro com o clube alvinegro presente.

Gatito concedeu entrevista ao 'ge' na terça-feira (9) e revelou seus planos para a próxima temporada. Com a gestão de John Textor, a tendência é de que o Botafogo tenha um plantel mais forte e dê melhor resposta em seu início de projeto como Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

"O elenco vai estar mais maduro e deve se manter muitos jogadores desse ano, até porque muitos chegaram com contratos longos. Isso ajuda a nós e ao Luís Castro, que vai ter mais facilidade de implementar essa ideia de jogo. O ano que vem é a nossa chance de dar uma resposta muito melhor."

No Glorioso desde 2017, Gatito Fernández empilha temporadas de suspense por sua renovação contratual. O goleiro desperta o interesse de clubes pelo país, recebeu sondagem do Internacional, mas tem contatos iniciais para aumentar seu vínculo com o Botafogo. Sua identificação escancara o amor pelo clube.

"Começaram as conversas com o meu representante, mas sem nenhum avanço por enquanto. As duas partes têm a ideia que eu continue, então estou muito tranquilo. O Botafogo é a minha casa. Tenho certeza que essa negociação vai terminar da melhor forma", destacou.

Caso entre em campo no próximo sábado, contra o Atlético-GO, no Estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, Gatito será o segundo estrangeiro com mais jogos pelo Botafogo, ultrapassando Fischer e ficando atrás do companheiro Joel Carli.

"Enche de orgulho. Quando cheguei, tinha a expectativa de fazer história em um clube grande no Brasil. Fico feliz de alcançar essa marca em um clube tão importante do país."