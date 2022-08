John Textor, acionista majoritário do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 10/08/2022 09:30

Rio - Um dos principais alvos do Botafogo para a atual temporada, o atacante Martín Ojeda não irá defender o clube carioca neste Brasileiro. De acordo com informações do jornalista Thiago Franklin, Godoy Cruz pediu 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10 milhões) a mais pelo argentino.

A negociação entre o Botafogo e o Godoy Cruz durou algumas semanas. O clube carioca demonstrou bastante interesse em Ojeda, porém, o clube argentino dificultou bastante um desfecho positivo. A atitude do Godoy Cruz chegou a irritar o acionista majoritário do Glorioso, John Textor.

Com passagens pelo Ferro Carril, pelo Racing e pelo Huracán, Martín Ojeda é um dos principais destaques do Godoy Cruz. Na temporada atual, o atacante participou de 28 jogos, fez dez gols e deu dez assistências.