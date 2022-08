Janderson, novo reforço do time B do Botafogo - Divulgação

Rio - Novo reforço do time B do Botafogo, Janderson tem uma emocionante história com o Glorioso. O jogador, de 23 anos, fez uma promessa para um amigo que morreu em 2020, e garantiu que, em algum dia, jogaria no clube de General Severiano.

Diz que é mentira irmão vc queria muito me ver jogando no Botafogo mais agora vc ser foi mais deus ter chamou ir vc vai ver eu jogando no Botafogo daí de cima no lugar melhor que tem pra todo nós te amo irmão fica com Deus. https://t.co/1R4UWM9ukJ — 1999 (@JogadorJ99) October 16, 2020 Dois anos depois da publicação, a promessa finalmente foi cumprida. O jogador se destacou enquanto disputava a Série D do Campeonato Brasileiro, atuando pelo Bahia de Feira de Santana, e chamou a atenção do scout do Botafogo, que inicou as negociações para contratar Janderson. Dois anos depois da publicação, a promessa finalmente foi cumprida. O jogador se destacou enquanto disputava a Série D do Campeonato Brasileiro, atuando pelo Bahia de Feira de Santana, e chamou a atenção do scout do Botafogo, que inicou as negociações para contratar Janderson.

A princípio, o centroavante chega, apenas, para atuar na equipe B do Glorioso, na disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. No entanto, Janderson pode, em breve, ser aproveitado pelo técnico Luís Castro na equipe principal, assim como feito com o atacante Jeffinho.