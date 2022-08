Marçal em ação no treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 11/08/2022 12:56 | Atualizado 11/08/2022 13:01

Rio - O lateral-esquerdo Marçal participou do treino realizado nesta quinta-feira (11), no CT Lonier, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e pode reforçar o Botafogo na partida do próximo sábado, no Estádio Nilton Santos, contra o Atlético-GO. A informação é do jornalista Fabiano Bandeira.

Marçal será avaliado no último trabalho comandado pelo técnico Luís Castro, na sexta-feira, para saber se será ou não relacionado para o duelo com o Dragão.

O defensor recém-contratado teve bom início com a camisa do Glorioso, mas sentiu problema muscular na coxa direita e participou de apenas 12 minutos do compromisso contra o Corinthians, na Neo Química Arena, perdido pelo clube carioca por 1 a 0. Hugo entrou em seu lugar.

O Botafogo vive momento complicado por conta do alto número de desfalques e ocupa a 12ª colocação do Brasileirão, com 25 pontos.