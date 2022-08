John, goleiro do Santos - Foto: Ivan Storti/Santos

Publicado 11/08/2022 11:10

O Santos recusou a proposta do Botafogo de R$ 3 milhões por 70% dos direitos econômicos do goleiro John. Segundo o jornalista André Herman, o Glorioso deve comunicar ainda nesta quinta-feira se fará uma nova oferta ou se irá se retirar das negociações.

De acordo com o jornalista, o Santos considerou baixa a proposta do Botafogo, uma vez que o São Paulo já ofereceu R$ 6 milhões pelo goleiro, algo que também foi recusado. Com isso, o Peixe irá aguardar uma nova posição do clube carioca.

Com o fechamento da janela de transferências, o Botafogo tem até a próxima segunda-feira para tentar fechar com John, considerado mais pronto do que o goleiro Lucas Perri, que está emprestado pelo São Paulo ao Náutico e é alvo de pré-contrato da diretoria do Glorioso.

John já deixou claro à diretoria do Santos que quer jogar com mais frequência. O goleiro de 26 anos é reserva de João Paulo e tem apenas duas partidas disputadas em 2022. Seu contrato na Vila Belmiro é válido até dezembro de 2024.