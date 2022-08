Ênio, Juninho e Rikelmi jogarão pelo RWD Molenbeek, da Bélgica, clube do empresário John Textor - Divulgação/Botafogo

Ênio, Juninho e Rikelmi jogarão pelo RWD Molenbeek, da Bélgica, clube do empresário John TextorDivulgação/Botafogo

Publicado 11/08/2022 14:15

Rio - O Botafogo comunicou que os atletas Juninho, Ênio e Rikelmi, integrantes do elenco sub-23 no Brasileirão de Aspirantes, viajam nos próximos dias e vão defender as cores do RWD Molenbeek, da Bélgica, clube que faz parte do portfólio do empresário John Textor.

De acordo com a diretoria do Glorioso, a ida do trio é um investimento do Botafogo no "conceito multiclubes" da Eagle Holding visando à integração entre os clubes e o desenvolvimento dos jogadores. O diretor de futebol André Mazzuco celebrou o acordo.

"É um momento especial para o projeto multiclubes do John Textor. Estamos iniciando a primeira parceria com o Molenbeek envolvendo nossos atletas. São meninos da nossa base, que já entregaram números. Importante porque é uma experiência de vida e profissional, de estarem pisando na Europa, vivenciando minutagem fora do Brasil. Serve para potencializar novos projetos. É um grande resultado de um Time B, que foi criado esse ano, e oportunizou esses jogadores. Mérito deles por darem esse primeiro passo. Esperamos que isso gere ainda mais resultados para o Botafogo", destacou.

Esta será a primeira movimentação do Glorioso cedendo jogadores. Antes, o clube já havia recebido o trinitário-tobagense Darius Lewis e o boliviano Sebastian Joffre, que atuam no Time B, e o colombiano Dylan Talero, que está à disposição do plantel sub-20.