Victor Cuesta, do BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 11/08/2022 13:51 | Atualizado 11/08/2022 13:53

Rio - O zagueiro Victor Cuesta falou em coletiva de imprensa, nesta quinta-feira, antes do treino do Botafogo no Espaço Lonier. Autor do gol do empate em 1 a 1 com o Ceará no último sábado, o argentino admitiu problemas recorrentes, como bola aérea defensiva, que é responsável por quase metade das vezes em que a zaga alvinegra foi vazada no Campeonato Brasileiro.

"É um quesito que temos que melhorar, temos trabalhado bastante. Ainda falta acertar alguns detalhes, que temos que corrigir e melhorar neste quesito", admitiu.

A partida marcou o retorno de Cuesta aos gramados após recuperação de uma cirurgia para corrigir uma fratura na face, sofrida em 10 de julho, em duelo com o Cuiabá. O zagueiro atuou com máscara de proteção e fez o gol que garantiu um ponto na tabela para o Botafogo.

"Foi difícil, mas deu para recuperar rápido. O planejamento foi muito bem feito. Pude voltar antes do previsto. Agora é continuar trabalhando para ir pegando ritmo de jogo novamente e ficar sempre à disposição. Feliz por ter conseguido fazer mais um gol com esta camisa, que foi dedicado à minha esposa, que cuidou de mim neste período da lesão, então foi para ela", falou.

O zagueiro também lamentou o momento conturbado no departamento médico do Botafogo, com sequência de jogadores lesionados. Cuesta elogiou o trabalho do treinador Luís Castro, que sofre com mudanças recorrentes no time e não consegue consolidar uma equipe titular.

"Foi um momento difícil, ainda mais para o treinador, que nunca conseguiu contar com todos os jogadores durante bastante tempo. É difícil de explicar, pois nossos treinos são muito bons, a parte física, com bola. É muito intenso. Mas vamos sair dessa e conseguirmos os resultados que queremos", concluiu.