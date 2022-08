Diego Loureiro está de saída do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 11/08/2022 16:31

Rio - Depois não se acertar com o Guarani, o goleiro Diego Loureiro, que pertence ao Botafogo, pode estar de casa nova em breve. Isto porque, o Glorioso já encaminhou o empréstimo do jogador para o Atlético-GO, até o fim deste ano. A informação é do portal "GE".

Embora tenha sido o titular na maior parte da campanho do Botafogo no título da Série B de 2021, Diego Loureiro perdeu espaço, especialmente por conta do retorno de Gatito Fernández, e de uma possível investida do clube em John, do Santos.

A última partida de Diego Loureiro como titular do Botafogo foi exatamente contra o Atlético-GO, no dia 24 de abril. Na ocasião, o goleiro acabou falhando duas vezes no lance do gol do Dragão. Primeiro, o jogador errou um passe, entregando a bola nos pés de Marlon Freitas (que defenderá o Glorioso em 2023), que finalizou de fora da área, e contou com a ajuda do "frango" do camisa 12.

O Atlético-GO busca um novo goleiro por conta da grave lesão de Ronaldo, que se machucou no duelo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, contra o Nacional, do Uruguai. A expectativa é de que o jogador se recupere em, no mínimo, quatro meses.