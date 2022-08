Danilo Barbosa, novo reforço do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo F.R.

Danilo Barbosa, novo reforço do BotafogoVítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 12/08/2022 14:57

Rio - O Botafogo anunciou, no começo da tarde desta sexta-feira (12), a contratação do volante Danilo Barbosa, que estava no Nice, da França. O jogador, de 26 anos, acertou com o Glorioso até o final de 2025, e é o sexto reforço de John Textor e cia na janela de transferências do meio do ano.

Danilo Barbosa é FOGO!



Seja bem-vindo ao Clube Mais Tradicional! #BOTAFOGO118Anos pic.twitter.com/TbfRNEtvT9 — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 12, 2022 O jogador é cria da base do Vasco da Gama, e fez parte do elenco do Palmeiras campeão da Libertadores em 2021. Danilo Barbosa também teve passagem por clubes da Europa, como o Benfica, de Portugal, o Valencia, da Espanha e o Standart Liège, da Bélgica, antes de assinar com o Nice, sua última equipe. O jogador é cria da base do Vasco da Gama, e fez parte do elenco do Palmeiras campeão da Libertadores em 2021. Danilo Barbosa também teve passagem por clubes da Europa, como o Benfica, de Portugal, o Valencia, da Espanha e o Standart Liège, da Bélgica, antes de assinar com o Nice, sua última equipe.

Danilo Barbosa chega para ser o sexto volante da equipe comandada por Luís Castro. Além dele, o Botafogo tem em seu elenco Del Piage, Barreto, Luís Oyama, Tchê Tchê e Kayque. Este último, no entanto, teve que passar por uma cirurgia por conta de uma lesão no ligamento, e ainda não tem prazo para retornar aos gramados.