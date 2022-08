Tiquinho Soares está próximo de se transferir para o Botafogo - Divulgação/Olympiacos

Tiquinho Soares está próximo de se transferir para o BotafogoDivulgação/Olympiacos

Publicado 12/08/2022 15:35

Rio - O centroavante Tiquinho Soares foi liberado pelo Olympiacos e será, enfim, o novo reforço do Botafogo para o restante da temporada. Após negociação arrastada e que contou com acordo verbal entre os clubes, o jogador de 31 anos assinará contrato até o fim de 2024.

A diretoria do Botafogo aguarda apenas a conclusão do processo envolvendo algumas documentações para anunciar a chegada do experiente atacante. Caso os trâmites aconteçam dentro do esperado, Tiquinho já poderá estrear no dia 21, contra o Juventude, fora de casa, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Tiquinho Soares disputou sua última partida pelo Olympiacos na quinta-feira, pela fase de classificação da Liga Europa, contra o Slovan Bratislava, da Eslováquia. O jogador entrou no segundo tempo e atuou cerca de 30 minutos, sendo substituído por um leve incômodo.

Esta será a sétima contratação do Botafogo na segunda janela de transferências. Antes dele, já foram anunciados Marçal, Eduardo, Luís Henrique, Adryelson, Gabriel Pires e Danilo Barbosa.