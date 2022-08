Gabriel Pires - Divulgação / Botafogo

Gabriel PiresDivulgação / Botafogo

Publicado 12/08/2022 11:36

Rio - O Botafogo anunciou nesta sexta-feira a contratação do meia Gabriel Pires. O jogador, de 28 anos, foi emprestado pelo Benfica até o meio do ano que vem e o seu vínculo tem a opção de ser prorrogador pelo clube carioca até o fim de 2023. As duas partes vinham negociando há algumas semanas.

Gabriel Pires teve passagem pelas categorias de base do Vasco, mas construiu sua carreira no futebol do exterior. Além do Benfica, o meia passou por clubes como Pro Vercelli, Spezia, Pescara, Livorno, todos da Itália, e Leganés, da Espanha. Sua última temporada foi pelo Al-Gharafa, do Catar.

O jogador foi o quinto reforço anunciado pelo Botafogo para a segunda janela de transferências. Antes dele, o lateral-esquerdo Fernando Marçal, oriundo do Wolverhampton, o meia Eduardo, ex-Al Ahli, o atacante Luis Henrique, ex-Olympique de Marseille e o zagueiro Adryelson, ex-Al-Wasl, já haviam sido oficializados.

O clube carioca também já fechou com o volante Danilo Barbosa, do Nice, e deverá anunciar ainda mais dois reforços antes do fim da janela de transferências. Um centroavante e um goleiro são as prioridades