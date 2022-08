Tiquinho Soares é o novo reforço do Botafogo para o ataque - Divulgação/Botafogo

Tiquinho Soares é o novo reforço do Botafogo para o ataqueDivulgação/Botafogo

Publicado 12/08/2022 20:27

Rio - O Botafogo anunciou na noite desta sexta-feira a contratação do atacante Tiquinho Soares, de 31 anos, que defendia a camisa do Olympiacos, da Grécia. O jogador chega ao Glorioso como a principal movimentação da segunda janela de transferências.

A negociação se arrastou por algumas semanas, mas teve um final feliz para o clube alvinegro. Tiquinho já havia acertado as bases contratuais com o Botafogo e dependia apenas da liberação por parte do Olympiacos.

Centroavante com boa passagem pelo Porto, onde marcou 65 gols e deu 18 assistências em 140 jogos, Soares chega ao Rio de Janeiro nos próximos dias para assumir o posto de centroavante da equipe comandada por Luís Castro, lugar atualmente ocupado por Erison.

Para concluir as tratativas, o Botafogo teve de desembolsar a quantia de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,2 milhões na cotação atual). Tiquinho fez sua última partida pelo Olympiacos na última quinta-feira, pela Liga Europa, e se despediu dos companheiros.