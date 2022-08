Júnior Santos está próximo de acertar com o Botafogo - Divulgação / Sanfrecce Hiroshima

Rio - Tiquinho Soares não vai ser o único atacante contratado pelo Botafogo nessa reta final de janela. O Alvinegro tem a chegada de Júnior Santos, do Sanfrecce Hiroshima-JAP, encaminhada.



O Glorioso viu a negociação como uma oportunidade de mercado. A negociação não se arrastou e foi resolvida com rapidez. O jogador chegará ao clube por empréstimo até o fim do ano, mas renovável até junho de 2023 - haverá opção de compra, caso o Glorioso assim queira exerce-la, no fim do vínculo. Apenas exames médicos separam a assinatura do contrato.

Mesmo com a chegada de Tiquinho, a contratação de Júnior Santos é vista como importante porque ele também pode atuar pelas pontas e como segundo atacante, jogando atrás da referência no sistema ofensivo.



O Glorioso entende que é importante dar mais opções ao elenco, que vem sofrendo com lesões, na reta final da temporada. O jogador de 27 anos tem oito gols e quatro assistências em 32 jogos na temporada.



Revelado pelo Ituano, o atacante também soma passagens por Ponte Preta, Fortaleza, Kashiwa Reysol-JAP e Yokohama Marinos-JAP.