Jacob Montes assinou com o Botafogo até o fim de 2024 - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 12/08/2022 21:06 | Atualizado 12/08/2022 21:56

Rio - Em um dia recheado de novidades devido ao aniversário de 118 anos, o Botafogo anunciou a chegada do meia Jacob Montes, de 23 anos, atleta norte-americano com passagens por Crystal Palace (Inglaterra) e RWD Molenbeek (Bélgica), outros clubes do portfólio de John Textor.

Jacob já treinava com o grupo desde o início de julho e vem se adaptando ao Brasil, ao futebol brasileiro e cultura local. Natural de Lake Worth, na Flórida, o meio-campista assinou com o Glorioso até o final de 2024.



Esta foi a oitava contratação confirmada pelo Alvinegro para a segunda janela de transferências e a quarta apenas na sexta-feira (12). Antes dele, o lateral-esquerdo Fernando Marçal, oriundo do Wolverhampton, o meia Eduardo, ex-Al Ahli, o atacante Luis Henrique, ex-Olympique de Marseille, e o zagueiro Adryelson, ex-Al-Wasl, foram oficializados. No dia do aniversário do clube, foram confirmadas as chegadas do meia Gabriel Pires, ex-Benfica, do volante Danilo Barbosa, ex-Nice, e do atacante Tiquinho Soares, ex-Olympiacos.

O Botafogo ainda deve concretizar nos próximos dias a contratação do atacante Júnior Santos, do Sanfrecce Hiroshima, do Japão, e tenta a liberação imediata do goleiro Lucas Perri, do São Paulo, que está emprestado ao Náutico.