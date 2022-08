Luís Castro, técnico do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 13/08/2022 14:57

Rio - O Botafogo divulgou, no começo da tarde deste sábado (13), a lista de relacionados para o duelo com o Atlético-GO, às 21h, no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Conforme divulgado com exclusividade pelo Jornal O Dia , o técnico Luís Castro ganhou o reforço do atacante Victor Sá, que voltou a ser relacionado após dois meses fora dos gramados. Além dele, os laterais Rafael e Fernando Marçal também voltaram de lesão, e estão a disposição do treinador português.

Por outro lado, Luís Castro não poderá contar com Joel Carli, que está em tratamento de uma lesão, e Lucas Fernandes, que recebeu o terceiro cartão amarelo no confronto com o Ceará, e também desfalcará o Glorioso. Além deles, o volante Barreto e o lateral-esquerdo DG, que foram relacionados para o duelo da última rodada, também saíram da lista para o confronto com o Dragão.

Confira a lista dos relacionados do Botafogo para enfrentar o Atlético-GO:

Goleiros: Douglas Borges, Gatito Fernández e Igo Gabriel.



Zagueiros: Adryelson, Kanu, Philipe Sampaio e Victor Cuesta.



Laterais: Daniel Borges, Hugo, Marçal, Rafael e Saravia.



Meio-campistas: Del Piage, Luís Oyama, Patrick de Paula, Tchê Tchê e Eduardo.



Atacantes: Erison, Jeffinho, Luis Henrique, Matheus Nascimento, Victor Sá e Vinicius Lopes.